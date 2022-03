Arbeidsmarkt Raadsleden worstelen met de werkdruk Ze hebben grote idealen. De kloof met de burger overbruggen, de polarisatie bestrijden en het vertrouwen in de politiek terugwinnen. Maar veel gemeenteraadsleden die het ambt met een baan combineren, lijden onder chronisch tijdgebrek. 'Ik heb continu het gevoel dat ik tekortschiet.'

