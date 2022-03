Foto: Centre Pompidou/Hélène Mauri

Modeontwerper Yves Saint Laurent (1936-2008) schreef geschiedenis als de ontwerper die de smoking voor vrouwen introduceerde. Die Afrikaanse invloeden in zijn collecties verweefde en zich liet inspireren door de straat en kunst. Het bekendste voorbeeld daarvan is de Mondriaan-jurk, uit 1965, een korte mouwloze jurk geïnspireerd op de schilderijen van Piet Mondriaan.

Om te eren dat de couturier zestig jaar geleden onder eigen naam zijn eerste collectie uitbracht, tonen zes toonaangevende musea in Parijs zijn werk. Deze keer wordt niet, zoals zo vaak, belicht wat Saint Laurent voor de mode heeft betekend, maar wordt de link tussen hem en de kunst onderstreept.

Behalve door mode was hij gefascineerd door kunst. ‘Het werk van een modeontwerper en dat van een kunstenaar liggen dicht bij elkaar’, zei de ontwerper. ‘Poliakoff en Mondriaan hebben me zuiverheid en balans geleerd. Ik heb me laten inspireren door Matisse, Braque, Picasso, Bonnard en Léger. En hoe kon ik popart weerstaan?’

De kunstwereld was, en is, op zijn beurt gefascineerd door Saint Laurent. Niet alleen omdat hij in zijn collecties refereerde aan kunstwerken (zie kaders), maar ook omdat hij en zijn partner, Pierre Bergé, bekendstonden als verwoede kunstverzamelaars.

In het voormalige hoofdkwartier van Saint Laurent staat zijn manier van werken centraal

Met elkaar verbonden

Vijf jaar geleden opende de stichting die zijn nalatenschap beheert twee musea tegelijk: in Parijs, in het voormalige hoofdkwartier van het maison op avenue Marceau, op nummer 5, en in Marrakesh, vlak bij Jardin Majorelle, de legendarisch geworden tuin van Saint Laurent en Bergé. Het museum in Marokko is een magneet voor toeristen, met 800.000 bezoekers in 2019, het laatste jaar voor de pandemie de reissector lamlegde.

Met het collectieve eerbetoon ‘Yves Saint Laurent aux Musées’ wordt de band tussen Saint Laurent en de kunst strakker aangehaald. Dat zes musea (het Louvre, het

Centre Pompidou, het Musée d’Orsay, het Musée Picasso, het Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en het Musée Yves Saint Laurent) tegelijk een modeontwerper vieren, is nieuw. ‘Iedereen wilde meewerken’, zei een ontroerde Madison Cox, erfgenaam van Pierre Bergé en hoofd van de Stichting Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, op de persconferentie in Parijs. ‘Het is de eerste keer dat deze musea zich samen rond één enkele modekunstenaar hebben geschaard’, vulde curator Mouna Mekouar, die het project coördineerde, aan. De zes exposities, die samen vijftig kledingstukken tonen, staan op zichzelf, maar zijn ook met elkaar verbonden. Je kunt er dus één bezoeken, of gewoon alle.

Musée Yves Saint Laurent Wie alle tentoonstellingen wil zien, kan het best beginnen op avenue Marceau, op nummer 5. Daar was van 1974 tot zijn afscheid, in 2002, het hoofdkwartier van het couturehuis Yves Saint Laurent gevestigd. Twee jaar later werd het getransformeerd tot de Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent. Sinds 2017 biedt het onderdak aan het Musée Yves Saint Laurent. Het bureau van de ontwerper is onaangeroerd gebleven, terwijl in de oude ateliers en salons steeds tijdelijke tentoonstellingen zijn te zien. Nu staat het werkproces van de ontwerper centraal, met schetsen, maar ook een aantal beschilderde toiles – een soort kladversies van een kledingstuk, gemaakt van goedkoop katoen. Bijzonder is ook een verzameling polaroids, die backstage zijn gemaakt in verschillende periodes. Op één kledingstuk na, een geborduurde interpretatie van de zonnebloemen van Vincent van Gogh, is hier geen enkel kledingstuk te zien. (Foto: Yves Saint Laurent in 1971, in een advertentie voor de geur Pour Homme.)

Musée d'Art Moderne Het Musée d’Art Moderne de Paris ligt op wandelafstand van de avenue Marceau. De mode van Saint Laurent wordt in de zalen van het museum gekoppeld aan kunstenaars die hem hebben geïnspireerd. Henri Matisse, bijvoorbeeld, of Pierre Bonnard. Interessant is de vergelijking van een aantal stukken uit 1966 met de zeefdruk Le Déjeuner sur l’herbe, van Alain Jacquet, uit 1964: een herinterpretatie van Edouard Manets meesterwerk met dezelfde naam, verspreid in een oplage van honderd exemplaren. Saint Laurent begon kort daarna, als een van de eerste couturiers, met een prêt-à-porterlijn. Het procedé is gelijk: van unieke stukken (schilderijen en couture) naar industriële multiples (zeefdrukken en prêt-à-porter). (Foto: de kleuren van dit ensemble zijn ontleend aan Raoul Dufy’s schilderij ‘La Fée Electricité’ (1937).)

Musée d'Orsay Hier wordt stilgestaan bij de liefde van Saint Laurent voor schrijver Marcel Proust (1871-1922), in wie hij zichzelf dacht te herkennen. ‘Het leven van Proust leek een beetje op het mijne’, zei hij ooit. In de Salon de l’Horloge zijn twee witte jurken te zien die Saint Laurent in 1971 ontwierp voor het Bal Proust van baron en barones Guy de Rothschild. Daarnaast zijn er verschillende smokings (van 1966 tot 2001) te zien. Deze expositie toont de ontwerper op zijn hoogtepunt, toen hij met zijn versie van de smoking de grenzen tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid verkende. (Foto: Jurk uit 1971 voor Bal Proust.)

Musée du Louvre Het Louvre plaatst Saint Laurent in de Galerie d’Apollon, een indrukwekkende, rijk gedecoreerde zaal. De nadruk ligt op het savoir-faire van de ambachtslieden die de ontwerpen van Saint Laurent tot kunstwerken transformeerden. Zien we in Musée d’Orsay vooral een zwart-witte Saint Laurent, hier domineert het goud van goudgeborduurde jasjes met pailletten en edelstenen, zoals een jasje uit zijn ‘Hommage à ma maison’-collectie. Met dit zogeheten veste Versailles sloot de ontwerper zijn coutureshow voor lente 1990. Saint Laurent beschreef dat stuk als ‘de weerspiegeling van de lucht en de zon in het ijs’. Het ‘maison’ uit de naam van de collectie verwijst dan ook naar Saint Laurents couturehuis, de jas is een eerbetoon aan zijn medewerkers. (Foto: Geborduurd jasje van brokaat, uit 1990, te zien in Galerie d’Apollon.)

Voetnoot: ‘Yves Saint Laurent aux musées’ loopt tot 15 mei, met uitzondering van de exposities in Musée Yves Saint Laurent (tot 18 september) en Musée Picasso (tot 15 april).

Foto’s: Estate of Jeanloup Sieff/Centre Pompidou, Musée YSL/Nicolas Mathéus, RMN-Grand Palais/Agence Bulloz, YSL/Nicolas Mathéus, Zaaloverzicht Louvre: Musée du Louvre/Antoine Mongodin Centre Pompidou/Hélène Mauri Centre Pompidou/Philippe Migeat, RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)/Adrien Didierjean, YSL/Nicolas Mathéus

Vervang met tekst

Dit artikel is gemaakt door de redactie van FD Persoonlijk. Lees al onze verhalen op fd.nl/persoonlijk.