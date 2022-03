Vandaag schrijf ik u weer eens vanuit het Internationale Landgoed, zoals u weet binnenkort vestigingsplaats van het Trainingsintituut voor Intergallactisch Leiderschap. Maar voor het zover is moeten er Gevechten worden geleverd – gevechten met de Natuur, met Anderen, maar bovenal met Mijzelf, want een leuk idee hebben is één, maar het ook in de praktijk brengen is iets geheel anders, zeker in Frankrijk, met zijn soms onbegrijpelijke bureaucratie, die in alle haarvaten van de samenleving is doorgedrongen.

Zo kreeg ik na het openen van een bankrekening niet een of twee, maar wel vijf of zes, of misschien wel tien pincodes toegestuurd, met het uiteindelijke doel, zo begreep ik, ‘veilig online te kunnen winkelen’. Die codes haal je, ik althans, natuurlijk altijd door elkaar, zodat ik om de haverklap weer ergens word geblokkeerd, of ik raak ze kwijt in de stortvloed van berichten die de bank over me heen stort, zodat ik helemaal niet aan bestellen toekom – wat eigenlijk de ultieme beveiliging is, besef ik nu ik dit opschrijf, en goedkoop bovendien. Maar frustrerend is het wel.

‘Leiders, er zijn geen leiders’, zou ik u weleens willen toeschreeuwen, maar ik houd me in

‘Maar Menno …’, zou u nu snedig, misschien wel cynisch, kunnen opmerken, ‘frustratie?! Daar moet je toch tegen kunnen, met al je leiderschapstraininkjes? Heb je geen doorzettingsvermogen? Krijg je door wrijving niet de meeste glans?’ En als u zoiets zou zeggen moet ik u bekennen dat ik er in het dagelijks leven inderdaad bijna niets van bak, qua leiderschap. Maar is me dat aan te rekenen? We weten toch allemaal dat dat hele leiderschapsgedoe een sprookje is voor de gedomesticeerde organisatiemens? Een functioneel sprookje wellicht, noodzakelijk zelfs misschien, omdat het de hoop op iets beters in leven houdt, maar desalniettemin … fictie. Nuttige onzin. (‘Leiders, er zijn geen leiders’, zou ik u weleens willen toeschreeuwen, maar dan houd ik me altijd in, omdat dat, met een instituut als het mijne, commerciële zelfmoord zou betekenen.)

Maar goed, ik dwaal weer eens af. Dit had eigenlijk een heel andere column moeten worden, stichtend en opbouwend, het FD waardig, over het nut van de braamstruikmetafoor in organisaties. Misschien iets voor komende week. Als alternatief had ik bedacht om over onze stokoude poes te schrijven, die in het koude noorden altijd wat verpietert, maar eenmaal hier aangekomen immer een opmerkelijke revitalisatie ondergaat. De mensheid moet mediterraniseren, meende Nietzsche al.

Daarnaast, en dat heb ik van die uitvaartreclame geleerd, kan ik beter een eulogie afsteken voordat ze is overleden dan daarna, net zoals het beter is met een warme hand te geven dan met een koude, ook belastingtechnisch, maar dat laatste gaat natuurlijk niet op voor onze poes. Zij is arm en tóch gelukkig. Geen idee hoe ze dat doet, trouwens. Wat dat betreft is ze, geheel per ongeluk, toch waarschijnlijk de beste leider van het gezelschap hier. Een natuurtalent.

