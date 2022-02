Buitenland Velen willen weg uit Kiev, maar dat is niet eenvoudig Overal in Oekraïne vinden hevige gevechten plaats, nadat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag de aanval op zijn buurland had geopend. De inwoners van Kiev lijken in shock, maar niet in paniek.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Velen willen weg uit Kiev, maar dat is niet eenvoudig Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren