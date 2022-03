Tech en media Google Lens, de app die alles ziet en weet De camera van je smartphone kan veel meer dan alleen foto’s en video’s schieten. Met Google Lens (en vergelijkbare apps) kun je er ook de fysieke wereld mee doorzoeken. Even de camera op een voorwerp richten, klikken, en klaar.

