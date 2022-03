Binnenland Almere droomt van een musicaltheater en een universiteit Almere verdubbelt het tempo van de woningbouw en denkt over tien jaar bijna net zo groot te kunnen zijn als Utrecht. Wat nog ontbreekt aan 'Ally', stellen bestuurders en inwoners, zijn een ruimer cultureel aanbod, een universiteit, charme en spontaniteit.

