Nu ik dit schrijf is de oorlog in Oekraïne net vijf dagen oud. Ik ben wel benieuwd hoe u deze tijd beleeft. Zelf doe ik ‘van buitenaf gezien’ gewoon de dingen die ik altijd doe, maar vanbinnen ben ik flink van slag – meer dan ik voor mogelijk had gehouden. Eerst dacht ik dat dat kwam doordat ik de inval niet had verwacht. Maar er gebeuren de hele dag dingen die ik niet zie aankomen en daar reageer ik meestal heel anders op, dus ‘het onverwachte’ kan niet de verklaring zijn.

En natuurlijk ben ik ondersteboven van het totaal ontbreken van respect voor soevereiniteit en mensenlevens, met al het geweld en lijden dat daaruit voortkomt, maar ik moet tegelijkertijd ook toegeven dat ik van andere oorlogen, nog gruwelijker dan deze, toch minder (en ‘met de kennis van nu’ bezien: wellicht te weinig) van de kaart ben geweest.

Er speelt dus nog iets anders, en ik geloof dat dit het is. Diepgevoelde woede of verontwaardiging wortelt niet alleen buiten me, maar ook in mijn eigen angsten, onzekerheden of belangen – emoties zijn dus niet louter een reactie op wat er ‘daar’ gebeurt, maar zeggen ook iets over de dingen die voor mij van belang zijn.Ik denk dat, zoals mensen die flink ziek worden zich bedrogen kunnen voelen door hun lichaam, mijn shock vooral wortelt in het (wellicht naïeve, maar toch onthutsende) besef dat de wereldorde waarin ik ben opgegroeid niet in beton gegoten blijkt, maar instabiel en onvanzelfsprekend is.

Mijn generatie heeft altijd een gevoel van veiligheid en stabiliteit gehad

Misschien is het kenmerkend voor mij en mijn generatiegenoten (geboren in het midden van de jaren zeventig, met onze tienerjaren in de nadagen van een, althans vanuit Goeree-Overflakkee gezien, al redelijk obligate Koude Oorlog, en het meerderjarig worden in een onverdeeld Europa zonder IJzeren Gordijn) dat we altijd een gevoel van veiligheid en stabiliteit hebben gehad, omdat op neoliberale leest geschoeide democratieën­ het vanzelfsprekende ‘eindpunt van de geschiedenis’ vormden.

Natuurlijk wist ik wel uit de geschiedenisboeken dat ‘peace for our time’ een historische en geografische uitzondering betrof, maar ik heb desondanks toch altijd steeds geleefd vanuit de vooronderstelling dat, als je als individu, volk of mensheid eenmaal had geproefd van democratie en vrijheid, hoe onvolkomen soms ook, je alleen maar meer wilde – en niet minder. En dat we in een ordening leefden die deze ontwikkeling mogelijk zou maken en zou borgen.

Die orde, die is er dus niet – en daarmee wordt een belangrijk fundament van mijn levensgevoel onder me vandaan getrokken. Natuurlijk, tekenen­ waren er genoeg, zeker sinds de opkomst van Trump en zijn epigonen, maar ik had altijd nog het idee dat dit de uitzonderingen waren – geen echt gevaar, omdat het tij altijd nog wel op een of andere manier zou kunnen worden gekeerd. Maar die garantie­ lijkt er uiteindelijk niet te zijn. Alles stroomt. En dat besef is eng.

