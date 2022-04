Persoonlijk Meditatie niet altijd de oplossing Veel mensen mediteren of doen daar een poging toe. Psycholoog Christianne Vink adviseert het geregeld aan haar cliënten. Tegelijkertijd ziet ze ook dat het niet voor iedereen werkt. ‘Iets betekenisvols doen voor anderen kan soms meer welzijn opleveren dan tien minuten per dag een meditatieapp gebruiken.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Meditatie niet altijd de oplossing Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren