Buitenland 'De Russische exodus is begonnen: iedereen wil weg' Media-ondernemer Derk Sauer is naar Moskou gevlogen om zijn zoons en personeel te helpen. Zij hebben cash nodig en willen het land zo snel mogelijk verlaten. 'Niet alleen in Oekraïne is sprake van een exodus. Kritische Russen proberen massaal te vluchten.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'De Russische exodus is begonnen: iedereen wil weg' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren