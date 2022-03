Foto: Wyss Foundation/Oceana

Vertrekt als ceo van Synthes, wordt president-commissaris 2012 Verkoopt Synthes voor $19,7 mrd aan Johnson & Johnson

Hij behoort tot de meest filantropische mensen ter wereld, in de woorden van het Amerikaanse zakenmagazine Forbes. Hansjörg Wyss, een Zwitser die zijn fortuin maakte in de VS en daar ook al bijna zijn hele leven woont.

Wyss de Grote Filantroop heeft in de loop van bijna 25 jaar een paar miljard dollar gestopt in natuurbescherming, in universiteiten, in medisch onderzoek, in kunst en in de Democratische zaak. Sport staat niet op zijn lijstje filantropische doelen; ook als investering heeft hij mannen die achter ballen aanlopen altijd links laten liggen.

Toch zou het maar zo kunnen dat deze Wyss de nieuwe (mede-)eigenaar wordt van de Britse voetbalclub Chelsea. En dat is niet zomaar een club. Chelsea is regerend Europees én wereldkampioen. Maar de eigenaar — sinds 2003 —, de Russische oligarch Roman Abramovich, wil ervan af. Hij zou banden hebben met de Russische president Poetin, die wereldwijd wordt verketterd vanwege de inval van Rusland in buurland Oekraïne.

'Abramovich probeert op dit moment al zijn villa's in Engeland te verkopen. Hij wil ook snel van Chelsea af en daarom heb ik samen met drie anderen een aanbod gekregen om Chelsea te kopen', vertelde Wyss eind vorige week aan de Zwitserse krant Blick. Hij heeft zichzelf een week gegeven om te beslissen. Abramovich moet dan nog wel eerst met zijn prijs omlaag: 'Hij vraagt veel te veel. Chelsea is hem nog flink wat geld verschuldigd en Chelsea heeft geen geld. Dat betekent dat diegene die Chelsea koopt Abramovich moet compenseren.'

Wie zijn zijn partners?

Wyss gaat Chelsea in elk geval niet in zijn eentje kopen, zei hij: 'Ik kan me goed voorstellen dat ik met partners bij Chelsea aan de slag ga. Wat ik wel al kan zeggen, is dat ik zoiets zeker niet in mijn eentje ga doen. Als ik Chelsea koop, dan zal dat zijn met een consortium van zes of zeven investeerders.'

Die uitspraak bezorgde voetbalschrijver Simon Kuper meteen een onaangenaam gevoel. Tegen Sky Sports zei Kuper: 'Wie zijn de anderen? Dat is onduidelijk. Is Wyss alleen het gezicht van het consortium omdat hij uit een land komt waar geen smet aan kleeft?' Buitenlandse eigenaren van Britse voetbalclubs staan namelijk onder toenemende druk van de publieke opinie, stelt Kuper: 'Kijk maar naar de kritiek op de Saoedi’s die Newcastle United eind vorig jaar hebben gekocht, en nu natuurlijk ook Abramovich van Chelsea die banden met Poetin zou hebben.'

Rijk met medische implantaten

Wyss is rijk geworden met de verkoop van Synthes, een producent van medische implantaten bij botbreuken, aan Johnson & Johnson voor $19,7 mrd. Wyss had op dat moment 40% van de aandelen. Forbes schat het huidige vermogen van Wyss op $5,1 mrd.

Dat hij in de medische wereld zou terechtkomen, was geen uitgemaakte zaak toen Wyss naar het Federal Institute of Technology in Zürich ging om bouwkundig ingenieur te worden. Hij werkte in de textiel en in de staalindustrie. Daarnaast handelde hij voor zichzelf in vliegtuigjes. Een klant van die laatste handel, een chirurg, wekte zijn interesse voor de wereld van medische apparatuur en hulpstukken. Voor het Zwitserse bedrijf Synthes zette hij een Amerikaanse tak op, om vervolgens ceo van het hele bedrijf te worden. Dat bleef hij tot 2007. Het bleek een gelukkige timing: niet veel later werden vier topmanagers aangeklaagd én veroordeeld wegens gebruik van niet-goedgekeurd cement voor implantaten. Wyss bleef buiten de zaak.

Poging The Chicago Tribune te kopen

Wat maakt dat hij volgens Forbes een van de meest filantropische mensen ter wereld is? Zijn liefdadigheidsactiviteiten heeft hij ondergebracht in de Wyss Foundation; de waarde van alle giften tot nu toe wordt op ruim $2 mrd geschat. Het meeste geld gaat naar natuurbehoud en -beheer, vooral maar niet uitsluitend in de VS. Ook de twee universiteiten van Zürich werden flink bedeeld, met samen $120 mln in 2014; het geld moest worden besteed aan onderzoeken die medische doorbraken kunnen versnellen.

Zijn geld gaat ook in toenemende mate naar de progressieve politiek in de VS. In 2015 kwam Wyss Foundation met The Hub Project, dat probeert 'berichtgeving in de media zo vorm te geven dat het de Democratische zaak helpt'. Vorig jaar probeerde Wyss zelfs de uitgeverij van The Chicago Tribune en The Baltimore Sun te kopen. Hij zag ervan af nadat The New York Times kritisch had geschreven over de methoden van big-money activism.

Gooi de erfbelasting omhoog

Wyss is wel consequent in zijn progressieve denkbeelden. Zo probeerde hij in 2015 de regering van zijn moederland te bewegen de erfbelasting te verhogen. En toen hij in 2019 rond €20 mln doneerde aan het Bern Art Museum stelde hij als voorwaarde dat de straat waaraan het museum ligt autovrij werd gemaakt.

Zijn linksige ideeën hebben hem niet bij iedereen in zijn moederland even gezien gemaakt. Wyss raakte in felle woordenstrijd met mede-miljardair en conservatief politicus Christoph Blocher. Ze kibbelden over de vraag hoe ruimhartig Zwitserland moest zijn tegenover arbeidsmigranten. Niet verrassend dat voor Wyss het antwoord 'ruimhartig' moet zijn.

Steppeklimaat

Wyss woont in de noordelijke staat Wyoming, met zijn steppeklimaat, maar hij moet af en toe naar het altijd warme Californië. Daar heeft hij halverwege San Francisco en Los Angeles de Halter Ranch and Vineyard. Hij verwerkt zijn druiven tot wijn via methoden met het Sustainability in practice-certicaat.

Het zal nog een hele opgave worden om het poenige Chelsea, dat spelers koopt en verkoopt als waren het broodjes worst, van het stempel duurzaam voorzien te krijgen.