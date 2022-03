Illustratie: Ivailo Tsvetkov

83.000.000.000 De 22 rijkste miljardairs van Rusland verloren dit jaar op papier tezamen al $83 mrd, circa €74,73 mrd. De rijkste man van Rusland, Vladimir Potanin, president van Norilsk Nickel, verloor tot dusver $6 mrd. Het grootste verlies was voor Vagit Alekperov, voorzitter van LUKoil, die nu 'maar' $7,19 mrd waard is na een vermogensdaling van 68%. (The Daily Mail, Londen)

Digitale reddingsactie Oekraïne

Met de Russische invasie van Oekraïne is de angst ontstaan dat als Poetin succesvol is, hij sites van de Oekraïense regering evenals culturele websites voor altijd zal laten wissen.

Historisch gezien staan naties er immers om bekend in tijden van oorlog documenten te vernietigen, zeker als die kunnen worden gebruikt voor vervolging van oorlogsmisdaden. Daarom zijn archivarissen wereldwijd begonnen om het internet van Oekraïne te behouden en bandbreedte en schijfruimte te bieden voor het archiveren van de digitale geschiedenis van het land. Dat is nog niet zo gemakkelijk volgens Ian Milligan, universitair hoofddocent geschiedenis aan de universiteit van Waterloo. 'Normaal wordt het gedaan door op de achtergrond te crawlen, zoals The Internet Archive dat twee keer per jaar probeert te doen.'

Maar bij grote conflicten ontbreekt het aan tijd en moeten er keuzes worden gemaakt. Daarom achten archivarissen, historici en cybersecuritywetenschappers het waarschijnlijk dat er uiteindelijk slechts een gefragmenteerd digitaal beeld zal overblijven van de daadwerkelijke crisis in Oekraïne. (Vice, Montreal)

Het succes van Ikea

Naar schatting 60% van alle aankopen bij Ikea zijn impulsaankopen en slechts 20% is gebaseerd op ratio en behoefte. Dat legt het Zweedse bedrijf geen windeieren. Vorig jaar noteerde het $47,6 mrd aan detailhandelsverkopen in 458 winkels in 61 landen. Een opmerkelijk succes voor dit 'Disneyland voor volwassenen'.

Het eenrichtingsdoolhof is dan ook doelbewust ontworpen om te verleiden tot impulsaankopen, leert een analyse door experts. De meeste winkels hebben lay-outs die klanten de vrijheid geven. Ikea breekt met die regel. Binnen worden klanten via een vooraf bepaalde route voortgestuwd, zodat het onaantrekkelijk is om terug te lopen. Een gemiddelde Ikea-winkel meet zo'n 28.000 m2, ruim vier voetbalvelden, en klanten worden tijdens hun route van ruim 1,5 km door 50 verschillende ruimtes geleid. Dat zorgt voor een brede productpresentatie: bij de meeste winkels zien klanten slechts zo'n 33% van het aanbod; de opzet van Ikea voert het winkelend publiek langs de volledige catalogus.

(The Hustle, Cambridge)

Foto: ANP / AFP

Musk houdt traditie in stand

Tijdens de presentatie van de winstcijfers van Tesla vorige week, was het bedrijf niet alleen tevreden over de productie van Model Y in de nieuwe fabriek in Texas en over de recordomzet — de verkoop bereikte $44,1 mrd, tegen $26,4 mrd in 2020 en $19,4 mrd in 2019. Maar ceo Elon Musk hield zich ook aan wat inmiddels een traditie lijkt te zijn geworden. Voor het negende jaar op rij voorspelde hij namelijk dat 'volledig zelf rijden', ofwel FSD, naar het Engelse Full Self-Driving, hetgeen betekent dat er geen controle of input nodig is van wie dan ook in de auto, over minder dan een jaar mogelijk zal zijn.

'Ik denk dat FSD de belangrijkste winstbron voor Tesla zal worden', zei hij bij de presentatie. 'Het is mijn persoonlijke gok dat we FSD dit jaar zullen bereiken, met een aanzienlijk hoger veiligheidsniveau dan we momenteel hebben.'

(Jalopnik, New York)

Namen voor hittegolven

Klimaatwetenschappers in de hele wereld waarschuwden maandag in het laatste VN-rapport over de gevaren van de klimaatcrisis. Een daarvan is extreme hitte, die gemiddeld al meer Amerikaanse levens kost dan orkanen en tornado's samen. In tegenstelling tot de zichtbare vernietiging van branden en overstromingen, lijken de schadelijke effecten van hitte kleiner, maar ze zijn dodelijker. 'Mensen beschouwen hitte niet als een gevaar', zegt Kristie Ebi, professor aan de universiteit van Washington. Maar zelfs in de koele Amerikaanse noordwestkust waar zij woont werden de bewoners vorig jaar verrast door ongekende temperaturen.

Beleidsmakers en milieuactivisten zoeken naar manieren om het bewustzijn van het publiek voor de risico's te verhogen. Een Amerikaanse organisatie die zich richt op beleidsoplossingen voor de klimaatcrisis, pleit ervoor om hittegolven namen te geven en te categoriseren met nummers. De groep adviseerde Californië, dat nu als eerste een naam- en rangschikkingsysteem gaat invoeren. Athene en Sevilla komen later dit jaar met soortgelijke programma's.

(The Guardian, Londen)

Gestegen winst voor Berlusconi

Mediaset, de mediagroep van de 85-jarige Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi, dat inmiddels is omgedoopt tot MediaforEurope (MFE), kon in 2021 geconsolideerde netto-opbrengsten van €2,9 mrd boeken. Dat is een stijging van 11% ten opzichte van 2020. De nettowinst bedroeg €374 mln en lag daarmee ongeveer 169% hoger dan in 2020 en bedroeg ongeveer het dubbele van het pre-coronaniveau van 2019.

Het bedrijf, dat nu in Nederland is gevestigd, liet weten dat de belangrijkste indicatoren voor geconsolideerde en Italiaanse activa 'positief' zijn en dat ze aan het begin van het jaar hoger lagen dan ‘de eigen prognoses van het bedrijf'.

(ANSA, Rome)

Dalende autoverkopen in Brazilië

Van alle Latijns-Amerikaanse landen daalden de autoverkopen in januari het sterkst in Argentinië en Brazilië. Dit blijkt uit een rapport van de Association of Automotive Companies of Ecuador (AEADE) over de regionale automarkt met gegevens van automarkten in 10 Latijns-Amerikaanse landen. De Latijns-Amerikaanse automarkt vertoonde een algehele daling van 9,2% ten opzichte van dezelfde maand in 2021.

Voor Brazilië en Argentinië was de negatieve ontwikkeling in de autoverkoop het grootst: die daalde respectievelijk met 26,1% en 13,0%.

Uit het rapport blijkt ook dat Venezuela en Paraguay een omzetgroei van respectievelijk 143,6% en 49,6% konden noteren, vergeleken met dezelfde maand in 2021.

(MercoPress, Uruguay)

Voorpagina's

Maandag 28 februari 'Rusland zucht onder golf van sancties en Poetin roept op tot nucleaire paraatheid', kopt de Braziliaanse O Globo. Volgens de krant verkondigt de Braziliaanse president Bolsonaro dat zijn land neutraal is.

Dinsdag 1 maart 'Ondanks dialoog intensiveert Rusland zijn aanvallen en groeit de angst voor een grote oorlog', is de kop van de Argentijnse La Nación. Volgens de krant zijn de steden Kyiv en Charkiv getroffen door zware bombardementen.