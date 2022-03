Bouw Een ruim balkon: buitenleven in de stad Iedereen wil graag meer buiten leven en dichter bij de natuur staan. Hoe doe je dat als je in een appartement woont? Het antwoord van architecten en ontwikkelaars is eenduidig: balkons moeten groter en beter.

