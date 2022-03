Cultuur Forugh Karimi ontvluchtte Afghanistan, werd psychiater en schreef een roman Forugh Karimi vluchtte als jonge vrouw vanuit Afghanistan naar Nederland. Nu werkt ze als psychiater en debuteert ze met een roman over Afghaanse vluchtelingen. ‘Veel mensen denken dat elke vluchteling psychisch uit balans is, maar dat cliché klopt niet.’

