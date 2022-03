Sport Roman Abramovitsj snapt hoe Poetins Kremlin werkt De 'stealth oligarch' werd als eigenaar van voetbalclub Chelsea de bekendste Russische miljardair ter wereld. Wie Roman Abramovitsj wil begrijpen moet Shakespeare lezen, zegt zijn advocaat: als geen ander wist 'Mr. A' gebruik te maken van de juiste connecties. De Britse regering beschouwt zijn imperium dan ook als een steunpilaar van het Poetin-regime.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Roman Abramovitsj snapt hoe Poetins Kremlin werkt Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren