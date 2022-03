Buitenland Hoelang houdt China zijn zero-covidbeleid vol? China kampt met de grootste corona-uitbraak sinds die van 2020 in de stad Wuhan. Opnieuw probeert de overheid de uitbraak onder controle te krijgen met dwingende maatregelen, met alle gevolgen voor bedrijven. Het lijkt er niet op dat Peking deze aanpak snel loslaat. Maar mensen morren.

