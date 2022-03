Buitenland 'Kijk naar Poetins strategie, maar ook in zijn ziel' Hoe onberekenbaar Vladimir Poetin ook lijkt, volgens de Frans-Amerikaanse machtsexpert Julie Battilana is het van het grootste belang om ons te blijven verdiepen in zijn beweegredenen. ‘Wat hij twee weken geleden wilde, hoeft nu niet meer van toepassing te zijn.’

