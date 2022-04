Werk & geld De wankele balans van kantoorhumor Je werkdag kan er een stuk leuker uitzien als je af en toe goed met elkaar kunt lachen. Maar loop je met sterke imitaties of snedige opmerkingen niet het risico te worden gezien als de bedrijfsnar of als cynische zuurpruim? Experts geven tips. ‘Kijk goed naar de reactie van je publiek.’

