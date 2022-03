In beeld Op zoek naar trage beelden in een snelle tijd Kunstenaar Jaya Pelupessy gebruikt oude technieken om nieuwe beelden te maken. Zijn doel? Ons laten nadenken over de hoeveelheid beelden die we tegenwoordig tot ons nemen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Op zoek naar trage beelden in een snelle tijd Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren