Samenleving Het vrije feminisme van Kaouthar Darmoni: ‘Laten we stoppen met mannen bashen’ Kaouthar Darmoni is directeur van de feministische denktank Atria. Met haar pleidooi voor meer vrouwelijke seksualiteit en de inzet van je erotisch kapitaal is ze nogal omstreden. Ze wil graag in gesprek met mannen, want ook die zijn slachtoffer van het patriarchale systeem. ‘Een orgasme is niet zondig, maar een ontmoeting met God.’

