Voorzichtig optimisme over vredesplan voor Oekraïne

Terwijl de beschietingen van steden en burgerdoelen onverminderd doorgingen, was er op dag 21 van de oorlog in Oekraïne een sprankje hoop op een compromis tussen de twee strijdende partijen. Volgens de Financial Times is een vredesplan opgesteld met daarin vijftien concrete punten. Woensdag werden de besprekingen voortgezet over een mogelijk staakt-het-vuren in Oekraïne.