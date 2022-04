Persoonlijk Baas over eigen onlinegebruik Ja, we worden overspoeld door onlineposts en -advertenties en we weten niet precies wat er achter al die algoritmes van de grote techbedrijven zit. Maar het is niet terecht de schuld alleen bij die techbedrijven te leggen: we moeten ook zelf aan de bak. Filosoof Miriam Rasch pleit voor meer autonomie: ‘Je raakt niet met één druk op de knop je denkvermogen kwijt.’

