Europa 'Het maakt me niet uit welke vlag er wappert. Als er maar vrede komt' Zo'n 250.000 Oekraïners vluchtten naar Hongarije. In het Midden-Europese land zetten hulporganisaties alles op alles om te helpen. 'Deze mensen zijn uitgeput, hebben lang gelopen, en hebben kou geleden.'

