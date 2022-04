Persoonlijk Amateurs op niveau over hun uit de hand gelopen hobby Naast een fulltimebaan serieus aan de slag met je hobby. Dat doen deze amateur-schilder, -fotograaf en -actrice. Een groot deel van hun vrije tijd gaat eraan op, want hun liefhebberij laat de creativiteit stromen. ‘Ik heb het nodig om overeind te blijven. Toneelspelen laat me voelen dat ik leef.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Amateurs op niveau over hun uit de hand gelopen hobby Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren