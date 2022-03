Buitenland Russische privéjets landen af en aan in Dubai De Verenigde Arabische Emiraten en Israël zijn op dit moment een geliefde bestemming voor superrijke Russen. Tot ergernis van Washington. 'Jullie willen niet het laatste toevluchtsoord worden voor vuil geld dat Poetins oorlogen voedt.'

