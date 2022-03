Zorg Corona verdwijnt uit het straatbeeld, maar is zeker nog niet weg Woensdag vervallen de laatste coronamaatregelen, twee jaar na het begin van de pandemie. Waakzaamheid blijft geboden, waarschuwen experts. 'Mensen zullen vaker ziek zijn dan vóór het coronavirus, en er is ook nog kans op langdurige klachten.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Corona verdwijnt uit het straatbeeld, maar is zeker nog niet weg Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren