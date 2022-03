Arbeidsmarkt Wel bekwaam, niet bevoegd: wens tot langer werken in zorg strandt op regels en praktische problemen In een poging het personeelstekort te compenseren, probeert de Amsterdamse thuiszorgorganisatie Cordaan parttimers meer uren te laten draaien. Makkelijk is dat niet. 'Zij mag de cliënt wel steunkousen aantrekken, maar geen insuline spuiten. Dat maakt het ingewikkeld.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Wel bekwaam, niet bevoegd: wens tot langer werken in zorg strandt op regels en praktische problemen Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren