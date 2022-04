‘Er staan genoeg vervelende taken op het programma, maar als die zijn afgevinkt kan ik aan de dingen beginnen waar ik energie van krijg’

Edgar Kuipers (48) werkt als head of account & growth bij reclamebureau Natwerk. ‘Discipline’ is zijn sleutelwoord. Hij plant weekendafspraken een halfjaar vooruit en wil altijd op tijd vertrekken. ( Fotografie: Malou van Breevoort voor het FD)

‘Er zitten te weinig uren in een dag, waardoor ik nu al weet dat ik niet genoeg tijd heb om alles te kunnen doen in mijn leven wat ik voor ogen heb. Door goed te plannen behoud ik focus en geef ik de belangrijkste zaken voldoende aandacht. Recht op m’n doel afstormen vergt inspanning. Maar ik móét wel met een drukke baan, een relatie en kinderen van twee en zes. Als wij met z’n vieren naar mijn schoonouders in Limburg gaan en hebben beloofd dat we om halfelf wegrijden uit Amsterdam, vind ik het ergerlijk als we een kwartier later vertrekken. Plan is plan, zo sta ik in de wedstrijd.’

‘Er zijn momenten waarop ik kan heroverwegen. Laatst belde een vriend of ik meeging fietsen. Ik wilde net naar een tentoonstelling gaan, dus ik voelde weerstand. Ik plan mijn dagen met aandacht en hou niet van spontane wijzigingen in mijn schema. Maar omdat ik deze vriend lang niet had gezien, besloot ik dat hij op dat moment belangrijker was dan het museum.’

‘De coronacrisis was een onaangename verrassing. Onze jongste dochter was net geboren, ik had net een nieuwe baan. Thuiswerken met een baby vond ik niet te doen en niet weten waar het heen gaat was voor mij een enorme beproeving. Tijdens de lockdowns, waarin het vaste ritme overhoop werd gegooid en we met z’n allen thuiszaten, moest ik andere prioriteiten stellen en gaan plannen binnen nieuwe kaders. Ik besloot om weer te gaan trainen voor een marathon. Van sporten krijg ik altijd energie.’

‘Iedere ouder weet dat het aanpoten is om zaken vlekkeloos en efficiënt te laten verlopen, maar mijn manier voelt goed. “Discipline” is het sleutelwoord. Er staan genoeg vervelende taken op het programma, zoals vuilnis buitenzetten of de was doen, maar als die zijn afgevinkt kan ik aan de dingen beginnen waar ik energie van krijg. Uitslapen vind ik tijdverspilling, dus ook in de weekenden sta ik fluitend vroeg op. Lekker naar buiten met de kinderen.’

‘Het keerpunt, de dag waarop ik inzag dat uitstellen zonde is, kwam op mijn 24ste. De vader van een goede vriend overleed vlak voor zijn pensioen. Hij had nog zo veel plannen. Ik ben toen gaan reizen, wilde zo veel mogelijk zien en beleven. Stilzitten was er niet meer bij. Ik ben altijd op zoek naar mooie kansen.’

‘Mijn werk in de reclame past perfect bij me. Veel nieuwe dingen doen, leren en ontdekken. En dat zo veel mogelijk binnen heldere structuren. Om ervoor te zorgen dat onze creatieve teams met originele en spraakmakende ideeën komen, is het essentieel om binnen vastomlijnde processen te werken. Onze klanten willen verrast worden door creativiteit, niet door chaos of onvoorspelbare wendingen. Daar ligt mijn verantwoordelijkheid.’

‘Ook thuis zijn de taken helder verdeeld. Ik zie het direct als iets op de verkeerde plek ligt en mijn vriendin houdt gelukkig ook niet van rommel. Van haar mag ik wel meer ruimte geven aan spontane afspraken. Tegelijkertijd erkent ze dat wij als jong gezin beter af zijn met vooruitdenken. Zo hebben we vanochtend onze agenda’s naast elkaar gelegd om voor het komende halfjaar weekenden weg en etentjes met vrienden te plannen. Ik realiseer me dat in mijn levenshouding weinig ruimte is voor flexibiliteit. Wellicht dat dit verandert als de kinderen ouder zijn?’

‘Ik denk weleens dat ik zo geworden ben doordat ik diep van­binnen lui ben. Zaken op hun beloop laten vind ik vermoeiend’

Florike in ’t Veld (34) is eigenaar van Lean People en begeleidt mensen en organisaties om slimmer samen te werken. Ze houdt van lijstjes maken en structuur creëren.

‘Op mijn ijskast hangt een schema: ik train voor een marathon en zo blijf ik bij de les. Taken afvinken op to-dolijsten, krulletjes door schema’s zetten: het zijn heerlijke momenten voor iemand zoals ik. Mijn dagelijks leven is goed georganiseerd. ’s Ochtends bekijk ik wat die dag prioriteit heeft, maar to-dolijsten moeten realistisch zijn om frustratie te voorkomen. Ik stel me daarom de haalbaarheidsvraag: hoeveel tijd heb ik en wat wil ik afkrijgen? De app Trello helpt mij om orde op zaken te stellen.’

‘Vroeger heb ik op hoog niveau gehockeyd en ik heb altijd een intrinsieke motivatie gehad om te winnen en te scoren. Dat merk ik ook met spelletjes: als ik aan de winnende hand ben, stroomt er een geluksgevoel door me heen. Toch ben ik geen streber of perfectionist, nooit geweest ook. Op school was ik blij met een zes, want dat was nodig om over te gaan. Ik wil kwaliteit leveren, maar perfectie vind ik overschat. Als iets al voor negentig procent goed is, wat levert die laatste tien procent dan nog op? Waar het mij om gaat is groei, een stijgende lijn nastreven. Stilstand en traagheid maken me onrustig, dus ik ben altijd bezig met de volgende stap.’

Tegenpool als collega

‘In mijn werk help ik organisaties en teams te structureren. Veel organisaties leven in de waan van de dag, hebben het druk en zijn het overzicht kwijt, waardoor ze onvoorbereid aan de slag gaan. Als hun werk dan niet aan verwachtingen van henzelf, collega’s of de klant voldoet zijn ze teleurgesteld. Vage verwachtingen zijn gevaarlijk, dus zeg ik altijd: “Begin bij het eind: wat moet het resultaat zijn en hoe realiseer je dat?”’

‘Gelukkig is mijn compagnon mijn tegenpool. Verschillende menstypen in een bedrijf hebben zorgt voor de juiste dynamiek. Zij is veel creatiever dan ik en heeft het talent te reageren op situaties die op haar afkomen. Ik vind het juist fijner om zaken te kunnen sturen. Als zij met een idee komt, laat ik daar meteen mijn rationele analyse op los. Laatst riep ik: “Nee, dit is onhaalbaar.” Zo’n reactie vindt zij demotiverend: “Ik ben gewoon aan het brainstormen, hè.” Zij attendeert me er terecht op dat het leuk is om samen hardop te denken.’

‘Uitvogelen hoe ik de dingen nog beter en efficiënter kan doen: het loont om daar tijd aan te besteden. Ik word ongelukkig van troep en te veel spullen in huis. Van een leeg aanrecht krijg ik zin om uitgebreid te koken. Mijn bureaublad op mijn laptop hou ik ook graag leeg. Al mijn bestanden zitten netjes in mappen, zodat ik alles snel kan terugvinden. Ik denk weleens dat ik zo geworden ben doordat ik diep vanbinnen lui ben. Als ik zaken op hun beloop zou laten, zouden dingen minder soepel verlopen en dat vind ik vermoeiend.’

‘Tijdens vakanties laat ik de teugels meer vieren. Niet dat ik genoegen neem met het eerste restaurant waar we langskomen. Ik loop liever drie keer een stadje door om een leuk tentje te vinden, maar ik ga niet van tevoren op Google Maps de omgeving bestuderen en recensies lezen. Ik woon alleen, dus val niemand lastig met mijn georganiseerde manier van leven. Mijn vriendinnen zijn blij dat ik het voortouw neem, ik kom altijd met uitgewerkte ideeën.’

‘Loslaten is lastig voor mij, want zodra anderen een draai geven aan mijn plannetjes, voel ik me niet op mijn gemak’

Daniël Hermus (42) is crewcontroller bij Transavia. Hij laat dingen niet graag aan het toeval over en als vader van drie kinderen bereidt hij ook vakanties tot in de puntjes voor.

‘Al jarenlang geef ik, samen met andere ouders, atletiektraining aan kinderen tussen de vijf en zeven. De voorbereiding neem ik voor mijn rekening en het liefst trek ik zo veel mogelijk taken naar me toe. Niet lang geleden werd ik me ervan bewust dat de rest er vaak maar een beetje bij stond, dus probeer ik anderen nu meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven. Loslaten is lastig voor mij, want zodra anderen een draai geven aan mijn plannetjes, voel ik me niet op mijn gemak.’

‘Zo zag ik mezelf vorige week toch weer proberen de controle over te nemen bij een tikspelletje dat een medetrainer had verzonnen. Deze neiging is als een automatisme aanwezig. Maar kinderen vinden de oefeningen van mijn collega-trainers net zo leuk, dus waarom maak ik er dan een probleem van?’

‘In mijn hoofd loop ik altijd een aantal stappen vooruit: als ik dat wil bereiken, moet ik er dit voor doen. De consequenties kan ik goed inschatten: doe ik zus, dan gebeurt er dit en zo ziet de situatie eruit als het anders loopt. In onze keuken hangt een kalender waar de belangrijke dingen op staan: sportmomenten van de kinderen, onze diensten van werk en andere activiteiten. Het werkt het beste als alles voor iedereen inzichtelijk is.’

Onverwachte rondleiding

‘Morgen met het gezin op vakantie moeten zonder enig plan? Daar kan ik me geen voorstelling meer van maken. Ik stel me vooraf op de hoogte over de cultuur van een land en zoek op voorhand uit waar de mooie wandelroutes zijn en of er bijvoorbeeld een klimbos in de buurt is. Zo weet ik wat we kunnen verwachten en kunnen we alles eruit halen wat erin zit.’

‘Voordat ik veertien jaar geleden vader werd – onze twee jongsten zijn elf en zeven – was ik van de bonnefooi, maar ik zag hoe lastig het is om met kleine kinderen door een Portugees stadje te dolen zonder programma. Zeker op momenten dat ze hongerig en moe zijn, moet je niet eindeloos blijven rondlopen om een geschikt restaurant te vinden.’

‘Spontane wendingen in het schema hoeven van mij niet. De keer dat een Balinese local ons onverwacht drie uur lang een rondleiding gaf door een rijstmuseum, vond ik in eerste instantie onaangenaam. Ik moest de regie loslaten en me overgeven aan de plannen van een ander. Toch heb ik achteraf erg genoten van deze gebeurtenis.’

‘Als ik met vrienden een weekend wegga, word ik gebombardeerd tot reisleider. Ik zoek een aantal bestemmingen uit en daar maken we met z’n allen een keuze uit. Vervolgens besteed ik veel tijd aan het uitzoeken van een geschikte accommodatie en ik breng alle activiteiten in kaart die we daar kunnen doen.’

‘Als praktisch denker ben ik oplossingsgericht. In mijn werk ben ik verantwoordelijk voor de bemanningen van vliegtuigen in de laatste 48 uur tot vertrek, dus zo ben ik constant aan het plannen. Zeker in coronatijd was dit uitdagend, door alle ziekmeldingen, en kon ik me vastbijten in een puzzel die nooit af was. Chaos in goede banen leiden: niets is lekkerder dan dat.’

Dit artikel is gemaakt door de redactie van FD Persoonlijk. Lees al onze verhalen op fd.nl/persoonlijk.