Verzorging en luxe Blauwe druiven, witte wijn Ja, ook van blauwe druiven kun je witte wijn maken. Champagne bijvoorbeeld, maar ook stille exemplaren. Dat levert vaak spannende wijn op, vindt Hilary Akers, met zachtere zuren en toch meer smaak. Zelfs hardcoreroodfans willen dan ineens wit.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Blauwe druiven, witte wijn Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren