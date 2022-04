Tegenslag 'Ik had al uitgezocht wat ik met één arm op de Paralympische Spelen kon doen' De pijnscheuten in de arm van tophockeyer Dennis Warmerdam blijken geen sportblessure, maar een zeldzame vorm van kanker. Bijna kost het hem zijn professionele carrière. 'Als topsporter ga je door, veel pijntjes gaan vanzelf over.'

