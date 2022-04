Zorg Geen ontkomen meer aan: het ‘zorginfarct’ is er Het zorginfarct is geen theoretisch concept, maar een urgente realiteit voor zorgverleners, en dus ook voor patiënten en cliënten, naasten en nabestaanden, premiebetalers en werkgevers. De coronacrisis mag dan (voorlopig) voorbij zijn, veel van de pijnpunten zijn permanent. 'We gaan onherroepelijk zorgkwaliteit inleveren.'

