Een mooi voorbeeld van de kloof tussen woorden en daden is wat zich voltrok op internationale vrouwendag, begin maart. Een aantal bedrijven probeerde op sociale media goede sier te maken door hun vrouwelijke medewerkers op het schild te hijsen. In Engeland werd dat op vermakelijke wijze gefrustreerd door de Gender Pay Gap Bot. Tweette een bedrijf over de briljante vrouwen in zijn gelederen, hun unieke bijdrage aan de groei van de onderneming en de bewezen kracht van feminiene visies en diversiteit, dan retweette de bot onbewogen iets als: ‘Vrouwen in dit bedrijf verdienen 17% minder per uur dan mannen.’ Dat gegeven is beschikbaar dankzij een Britse wet die grotere bedrijven dwingt de loonkloof tussen mannen en vrouwen zichtbaar te maken. Ook Nederlandse bedrijven gaan dat pad volgen, als het ligt aan een Europese richtlijn die al een tijdje in de maak is.

Intussen helpt het als collega’s onderling open zijn over salarissen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van SNS onder 1033 jongvolwassenen (18-35 jaar). Zij menen dat transparantie kan helpen bij het oplossen van de loonkloof, maar ervaren ook een taboe op het bespreken van salarissen onder collega’s. Helemaal op één lijn zitten de deelnemers trouwens niet. Maar liefst 14% van de jongvolwassen mannen noemt het ‘logisch’ dat zij meer verdienen dan vrouwen in dezelfde functie. Gezien de omvang van het onderzoek zijn dat ongeveer 72 mannen. Het mag vast niet van de privacywet, maar ik ontvang graag per kerende post namen en rugnummers. Ze zijn nog jong, misschien zijn we nog op tijd.

Die mannen en vrouwen vervulden exact dezelfde functies en werden zichtbaar ongelijk beloond

Rondom de loonkloof spelen drie percentages. Vrouwen verdienen op jaarbasis 38% minder dan mannen. Haal je de factor deeltijd eruit en kijk je alleen naar uurlonen, dan resteert een kloof van 14%. Corrigeer je dat nog voor verschillen in functies, sectoren, ervaring, enzovoort, dan resteert een ‘onverklaarbare loonkloof’ van 6%.

Ook daar valt alvast wat te winnen. In tegenstelling tot salaris is dienstverband al wel transparant. Toen ik in loondienst werkte, viel me op dat vrouwen met kinderen vaak kozen voor een dienstverband van 32 uur, zodat ze één dag per week ‘echt vrij’ waren, tussen aanhalingstekens, want ze waren evengoed bereikbaar. Veel mannen bleven 36 uur werken (dat is in veel sectoren fulltime) en occupeerden zich dan op hun papadag nog een ochtendje thuis, lees: ze verstuurden vanuit het park een paar mailtjes. Die mannen en vrouwen vervulden exact dezelfde functies en werden zichtbaar ongelijk beloond. Verschillen in uurloon nog daargelaten, deze vrouwen leverden sowieso al meer dan 11% salaris (en pensioen) in door hun dienstverband te bekorten. Onnodig. Wie fulltime verantwoordelijk is, moet niet parttime beloond worden.

