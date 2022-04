Arbeidsmarkt Zoektocht naar de match tussen Oekraïners en de banen Sinds deze maand zijn Oekraïense vluchtelingen welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt. Die toegang werd razendsnel mogelijk gemaakt. Werkgevers en potentiële werknemers zijn blij, maatschappelijke organisaties hopen dat de aanpak een voorbeeld kan zijn voor asielzoekers.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zoektocht naar de match tussen Oekraïners en de banen Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren