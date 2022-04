Politiek Emotionele VVD'er Van der Burg ontfermt zich over Oekraïners Staatssecretaris Eric van der Burg is verantwoordelijk voor de opvang van tienduizenden Oekraïense vluchtelingen. Politieke vrienden én vijanden roemen hem om zijn bevlogenheid. 'Eric werkt vanuit zijn hart, maar is altijd op zoek naar pragmatische oplossingen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Emotionele VVD'er Van der Burg ontfermt zich over Oekraïners Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren