Kennis en innovatie Biodesign: een jas van gefermenteerd materiaal Ontwerpen met natuurlijke processen noemen we biodesign. Micro-organismen, maar ook wieren en algen, vormen de basis voor baanbrekende, nieuwe producten. Het Franse luxehuis Hermès heeft belangstelling.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Biodesign: een jas van gefermenteerd materiaal Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren