Persoonlijk Onno Hoes over zijn laatste aankoop en de laatste les die hij leerde Onno Hoes (60) is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Het mooiste huis dat hij onlangs zag, staat in Londen. ‘Een oud stadspaleis met een prachtige binnenplaats.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Onno Hoes over zijn laatste aankoop en de laatste les die hij leerde Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren