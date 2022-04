Banken Waarom zwart Amerika in de rij staat voor een financiële start-up Paul Judge en Ryan Glover zijn de oprichters van de financiële start-up Greenwood. Die moet een revolutie gaan betekenen voor het vermogen van de Amerikaanse middenklasse van kleur, die altijd heeft moeten toezien hoe witte landgenoten wél hypotheken en leningen konden krijgen. Maar het vinden van een goedgekeurde, zwarte financiële instelling om transacties van Greenwood af te handelen, bleek onhaalbaar.

