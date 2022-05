Bouw Waar vind je nog een echte vakman? Ze voorzien huizen van rieten daken, leggen tegels of restaureren oud voegwerk. Ze praten met liefde over rietlatten, tegels in wildverband of zand-cementmengsels. Deze drie ambachtslieden hopen hun kennis en expertise door te geven aan een volgende generatie, maar de interesse is tanende. ‘Jonge vaklieden zijn lastig te strikken.’

