Zorg Manager spoedeisende hulp over veeleisende patiënten Vlaming Joeri Gilissen (42) is manager spoedeisende hulp (SEH) in ziekenhuis Zuyderland, in Heerlen en Sittard. Op zijn afdeling wordt hij dagelijks met het zorginfarct geconfronteerd. Complexere problemen, langere wachttijden en vaak agressie. Ook maatschappelijke problemen spelen een grote rol.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Manager spoedeisende hulp over veeleisende patiënten Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren