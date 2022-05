Bouw Zij verruilden een kantoorbaan voor de bouw Lange dagen met vergaderingen en turen naar een scherm. Deze drie hoogopgeleiden deden het, maar besloten anders. Ze zeiden hun kantoorbaan op en kozen voor een beroep in de bouw. ‘Het is alsof ik elke dag vakantie vier.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zij verruilden een kantoorbaan voor de bouw Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren