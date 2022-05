Werk & geld Zo maak je een warmtenet in je eigen buurt Met je buren eigenaar worden van een duurzaam warmtenet? Je hebt een bron nodig, een goed team en een behoorlijk lange adem. Grootste winst: zeggenschap. En er is bijvangst. ‘Dit is goed voor de sociale cohesie.’

