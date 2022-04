Foto: Getty Images

Samen sta je sterker dan alleen. Die vlieger gaat ook op voor het beginnen van een bedrijf. Hoogleraar Klinisch Ondernemerschap Noam Wasserman, van de Harvard Business School, volgde tien jaar lang meer dan duizend Amerikaanse start-ups en schrijft in zijn boek The Founder’s Dilemmas dat zo’n 84% van de bedrijven uit zijn database het ondernemersavontuur samen aanging.

Maar met wie begin je een bedrijf? Daarover lopen de meningen sterk uiteen. Die ene fijne collega? Je studievriend? Of ga je op zoek naar iemand buiten je netwerk? Opvallend is volgens Wasserman dat meer dan de helft van de ondernemers kiest voor een zakenpartner die hij of zij kent vanuit een sociale omgeving: vrienden, familie, kennissen of partners zijn favoriet.

Terwijl dit volgens zijn onderzoek ook de meest kwetsbare bedrijven zijn: de kans is groot dat deze mensen dezelfde vaardigheden hebben en dat de persoonlijke band de voortgang van het bedrijf in de weg zit. Toch is het te verklaren dat veel mensen naar iemand grijpen die ze al kennen, vertelt Magdalena Cholakova, universitair hoofddocent Strategie en Ondernemerschap aan de Rotterdam School of Management. ‘Het ondernemerschap is al spannend genoeg. Het voelt veiliger met iemand te werken die je kent.’

Toch raadt ze aan om een bedrijf te beginnen met iemand tot wie je een zekere afstand hebt. ‘In goede tijden kan het heel goed werken, maar men vergeet dat er vaak ook minder leuke tijden zijn als ondernemer. Praten over potentiële problemen en hoe je bijvoorbeeld eigendom en verantwoordelijkheid verdeelt, wordt vaak vermeden tot het probleem opdoemt.’

Voordat de zoektocht begint, moeten ondernemers volgens Cholakova eerst bij zichzelf te rade gaan wat voor type ze zijn. ‘Kijk daarbij bijvoorbeeld wat voor kwaliteiten je hebt, wat voor rol je jezelf ziet vervullen in het bedrijf en wat je zwakke punten zijn.’ Vervolgens is het de kunst om iemand te vinden die andere, aanvullende kwaliteiten kan meebrengen.

‘De mensen die iets in jouw beweegreden zien, komen sneller op je pad’

Alumnigids

Bij Bo van Langeveld (29), oprichter van Baudoin & Lange, kwam naar voren dat hij op zoek moest naar een creatieve compagnon voor zijn bedrijfsplan om comfortabele schoenen te ontwerpen die netjes genoeg zijn om op kantoor te dragen.

Zelf heeft Van Langeveld een economische achtergrond. ‘Ik ben meer van de cijfers, bedrijfsvoering en de visie. Ik deed onderzoek naar hoe schoenen gemaakt worden, en naar wat voor product ik op de markt wilde brengen. Maar ik had niet de creativiteit om een schoen te ontwerpen.’

Hij zocht op LinkedIn, vroeg rond in zijn netwerk. Uiteindelijk bood het alumniregister van zijn opleiding uitkomst. ‘Ik heb een master gevolgd aan de London Business School, waar altijd gehamerd werd op het belang van de alumnigids als netwerkmogelijkheid. Daar ben ik toen in gaan bladeren.’

Na honderden namen gegoogeld te hebben, stuitte Van Langeveld op Allan Baudoin. Net als hij begonnen als analist, daarna overgestapt naar Apple. ‘Maar na drie jaar werken was hij helemaal verliefd geworden op schoenmaken. Hij was in de leer gegaan bij traditionele schoenmakers over de hele wereld en was net terug in Londen.’

Ondanks het enthousiasme dat hij voelde, vond Van Langeveld het belangrijk om zo objectief mogelijk te kijken naar zijn potentiële zakenpartner. ‘Ik wilde goed onderzoek doen naar zijn professionele karakter.’ Daarbij is het belangrijk om te kijken naar betrokkenheid en werkethiek, legt Cholakova uit. ‘Als jij je baan wilt opgeven om het bedrijf te laten slagen, terwijl de ander een aantal uur per week overheeft, is dat geen goede match. Hetzelfde geldt voor wat voor rol werk in je leven inneemt. Werkt de een tot middernacht en klapt de ander om vijf uur zijn laptop dicht, dan kan dat voor problemen zorgen.’

Het lijkt voor de hand liggend, maar volgens Cholakova is dit een van de punten waarop het vaak misgaat. ‘Zeker als mensen elkaar al kennen uit een sociale omgeving, wordt deze stap vaak overgeslagen; men weet immers al hoe de ander in elkaar zit. Maar de rol die iemand heeft in de familie of in zijn vriendengroep, is niet automatisch ook hoe diegene op het werk is.’

Drie tips bij het vinden van een zakenpartner 1. Jelle Kamsma: ‘Vooral de buitenste schil van je netwerk, met de contacten van jouw contacten op bijvoorbeeld LinkedIn of Twitter, kan interessant zijn. Op die manier zag Yordi, die ik niet kende, mijn tweet ook.’

‘Vooral de buitenste schil van je netwerk, met de contacten van jouw contacten op bijvoorbeeld LinkedIn of Twitter, kan interessant zijn. Op die manier zag Yordi, die ik niet kende, mijn tweet ook.’ 2. Bo van Langeveld: ‘Zie je iemand met wie je kennis zou willen maken? Denk dan goed na over het bericht dat je stuurt. Veel mensen zijn bereid tot een kop koffie, maar je moet wel duidelijk zijn in wat je van iemand wilt. En doe je onderzoek.’

‘Zie je iemand met wie je kennis zou willen maken? Denk dan goed na over het bericht dat je stuurt. Veel mensen zijn bereid tot een kop koffie, maar je moet wel duidelijk zijn in wat je van iemand wilt. En doe je onderzoek.’ 3. Magdalena Cholakova: 'Binnen accelerators en incubators is het makkelijk om mensen te leren kennen die ook op zoek zijn naar een partner om mee samen te werken. Ook meet-ups, hackathons of start-upweekenden zijn geschikt om je te laten zien in de start-upwereld.’

Gezamenlijk doel

Toch valt niet alles van tevoren te overzien. Cholakova stelt daarom een proefperiode voor. ‘Net als bij een baan, kun je als businesspartners in een bepaalde tijd uitzoeken of je goed kunt samenwerken.’ Ook Van Langeveld stelde een proefperiode voor toen hij in zee ging met Baudoin. ‘Het leek me een goed idee om na een jaar te reflecteren of het bedrijf levensvatbaar was, maar ook of wij bij elkaar pasten.’ Het gesprek was snel gevoerd: de twee bleken elkaar goed aan te vullen in kwaliteiten en persoonlijkheid.

Een andere manier om erachter te komen of iemand bij je bedrijf past, is te kijken naar de beweegreden, in hippe ondernemerstaal je why genoemd. Als de beweegredenen van businesspartners met elkaar resoneren, is de kans van slagen van een bedrijf groter.

Danae Ringelmann, oprichter van de Amerikaanse crowdfundingwebsite Indiegogo, noemt het een van de belangrijkste lessen uit haar ondernemerscarrière. ‘Mijn ouders hadden dertig jaar lang een eigen zaak, maar het was lastig voor hen om leningen te krijgen bij traditionele banken. Toen ik dit bedrijf begon, was het voor mij heel duidelijk waarom ik dat deed: ik wilde toegang tot kapitaal democratiseren.’ Door dit constant te verkondigen, vond ze uiteindelijk haar twee zakenpartners. ‘De mensen die iets in jouw beweegreden zien, komen makkelijker op je pad.’

Karakter aanvullen

Zo was Jelle Kamsma (34) eigenlijk helemaal niet op zoek naar een compagnon toen hij zijn idee voor datapersbureau LocalFocus in 2012 op Twitter deelde. Maar toen mededatajournalist Yordi Dam aanbood om eens mee te denken, besloot hij toch een kop koffie te gaan drinken. ‘Toen bleek al snel dat we een gezamenlijk enthousiasme hadden voor het plan.’

Uiteindelijk maakte Erik Willems, die Kamsma tegenkwam op een borrel voor datajournalisten, het team compleet om echt aan de slag te gaan: hij werd erbij gezocht voor de technische component. ‘Maar dat Yordi, Erik en ik elkaars karakter aan bleken te vullen, was nogal een toevalstreffer’, erkent Kamsma.

Toch noemt Cholakova een paar belangrijke punten die ervoor zorgen dat het niet helemaal toevallig is dat de businesspartners na tien jaar nog steeds samenwerken. ‘Een gezamenlijk doel, waarbij je in gelijke mate de kar trekt en ieder zijn eigen expertise inbrengt: dat draagt allemaal bij aan het succes van een samenwerking.’

