Landbouw India's graanschuren puilen uit, maar de export is een uitdaging India is een grote producent van graan, maar niet alle boeren profiteren van de hogere wereldprijzen. In sommige deelstaten bepaalt de overheid de prijs en worden regelmatig exportverboden ingevoerd. Toch zou de overheid boeren kunnen helpen aan de export te verdienen, zonder dat het gereguleerde marktsysteem of de voedselzekerheid worden aangetast.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: India's graanschuren puilen uit, maar de export is een uitdaging Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren