Arbeidsmarkt ‘Zet levenslessen op het cv’ Van je netwerk moet je het hebben, dacht columnist Yesim ­Candan altijd. Dus zat ze wel goed met haar studie aan een gerenommeerde ­universiteit en werkervaring bij topbedrijven. Toch viel ze buiten de norm, doordat ze niet de juiste achtergrond en nevenactiviteiten had. Ze pleit voor een bredere kijk op talent, met oog voor levenslessen.

