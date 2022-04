Arbeidsmarkt Onderzoek naar seksuele intimidatie is vaak onder de maat Het begrip 'onafhankelijk' is rekbaar als het gaat om integriteitsonderzoek, zoals bijvoorbeeld D66 dat liet uitvoeren na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Dat stellen deskundigen tegenover het FD. 'Als je de opdracht heel eng formuleert, kom je al snel tot de conclusie die de opdrachtgever wil horen.'

