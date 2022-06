Onder ons ‘Hij is een leider, maar kijkt wel de kat uit de boom’ Werktuigbouwkundig ingenieur en consultant Cam Langezaal (72) over zijn zoon Michiel Langezaal (40), oprichter en ceo van Fastned, dat een Europees snellaadnetwerk bouwt en exploiteert.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: ‘Hij is een leider, maar kijkt wel de kat uit de boom’ Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren