Buitenland Turkse zakenman Kavala krijgt levenslange celstraf

Een Turkse rechtbank heeft de Turkse ondernemer en filantroop Osman Kavala veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, melden de internationale persbureaus. Turkse oppositie en mensenrechtenactivisten spreken van een politiek proces. Volgens de rechtbank financierde Kavala in 2013 anti-regeringsprotesten, die uiteindelijk uitgroeiden tot nationale demonstraties. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij de mislukte militaire staatsgreep in 2016. De 64-jarige Kavala, die al vierenhalf jaar zonder veroordeling in de cel zat, ontkent de beschuldigingen. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2019 dat het vasthouden van Kavala politiek gemotiveerd is en riep op tot onmiddellijke vrijlating. Daar gaf Turkije geen gehoor aan. Het gevangenschap van Kavala was voor de Raad van Europa reden om een strafprocedure tegen Turkije voor te bereiden, liet de organisatie in december weten. Dat kan leiden tot een schorsing van Turkije als lid van de Raad. Eerder vorig jaar ontstond een diplomatieke rel nadat westerse ambassadeurs opriepen tot vrijlating van de ondernemer annex filantroop. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan dreigde de ambassadeurs toen uit te zetten, maar kwam uiteindelijk op dat besluit terug.