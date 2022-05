Onder ons ‘Haar ego zit haar niet in de weg’, zegt een goede vriendin Laura Van Broekhoven (49), directeur van het Pitt Rivers Museum en hoogleraar in Oxford, over haar vriendin Melanie Maas Geesteranus (51, links), voorheen Schultz van Haegen, oud-politcus, nu directeur van filantropieorganisatie Porticus.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: ‘Haar ego zit haar niet in de weg’, zegt een goede vriendin Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren