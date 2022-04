Buitenland Gokindustrie maakt zich op voor slag om Californië In Californië woedt een politieke strijd tussen belanghebbenden in de gokindustrie. Wie mag vanaf volgend jaar het wedden op sport in goede banen leiden: de Native Americans met hun casino's of online platforms als DraftKings en FanDuels?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Gokindustrie maakt zich op voor slag om Californië Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren