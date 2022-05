Zorg ‘Mantelzorg is geen roeping’ Margreet van der Voort (59) is mantelzorger voor haar moeder en broer in de Hoeksche Waard. Dat kost haar al snel 20 uur per week, naast haar werk. Ze is ook bestuurslid van Mantelzorgelijk, platform voor mantelzorgers. ‘Op het moment dat je hulp aanvraagt ben je als mantelzorger al aan het eind van je Latijn.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: ‘Mantelzorg is geen roeping’ Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren