Tech en media Journalist Joe Kahn is symbool van The New York Times In de tot op het bot verdeelde VS krijgt The New York Times kritiek van zowel links als rechts. Voormalig buitenlandcorrespondent Kahn moet de invloedrijke krant door een kantelpunt in de Amerikaanse geschiedenis leiden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Journalist Joe Kahn is symbool van The New York Times Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren